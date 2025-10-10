Heimspiel für SF Neustadt Bugaj-Team will zu Hause gegen Mertesdorf nachlegen 10.10.2025, 16:01 Uhr

i Während die Frauen der SF Neustadt (weiß-blaue Trikots) die HSG Mertesdorf empfangen, geht es für den TV Engers zum TuS Weibern (schwarze Trikots). Heinz-Werner Lamberz

Noch einmal geht es für die Oberliga-Handballerinnen der SF Neustadt und des TV Engers um Punkte, dann wird eine Pause eingeläutet. Die Aufgaben sind unterschiedlich schwer.

Ehe sich auch die Handball-Oberliga der Frauen bis Anfang November in die Herbstferien-Pause verabschiedet, steht für die SF Neustadt das Heimspiel gegen die HSG Mertesdorf-Ruwertal auf dem Plan (Sa., 17 Uhr). Für die Mannschaft des TV Engers um Spielertrainerin Derya Akbulut geht es nach einem freien Wochenende zum TV Welling (So.







Artikel teilen

Artikel teilen