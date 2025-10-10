Noch einmal geht es für die Oberliga-Handballerinnen der SF Neustadt und des TV Engers um Punkte, dann wird eine Pause eingeläutet. Die Aufgaben sind unterschiedlich schwer.
Lesezeit 1 Minute
Ehe sich auch die Handball-Oberliga der Frauen bis Anfang November in die Herbstferien-Pause verabschiedet, steht für die SF Neustadt das Heimspiel gegen die HSG Mertesdorf-Ruwertal auf dem Plan (Sa., 17 Uhr). Für die Mannschaft des TV Engers um Spielertrainerin Derya Akbulut geht es nach einem freien Wochenende zum TV Welling (So.