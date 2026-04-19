Nach zwischenzeitlich klarem Vorsprung wurde es in der Bezirksoberliga für die Handballer des TuS Holzheim II in Kelkheim zwar nochmals eng, letztlich aber nahmen die Ardecker mit einem 29:28 beide Punkte von der TSG Münster III mit.
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Die zweite Welle des TuS Holzheim ist dem Verbleib in der Handball-Bezirksoberliga einen großen Schritt näher gekommen. Mit dem 29:28 (16:10)-Erfolg bei der Drittvertretung der TSG Münster kassierten die Ardecker zwei eminent wertvolle Zähler ein, während sich Mitbewerber SG Wehrheim/Obernhain eine 33:37-Heimschlappe gegen Schlusslicht TSG Eddersheim erlaubte.