Handball-Bezirksoberliga Bühler sorgt aus „Null-Winkel“ für die Entscheidung Stefan Nink 19.04.2026, 10:39 Uhr

i Leon Bühler (hier beim Torwurf) besorgte in Kelkheim aus geradezu unmöglichem Winkel die Entscheidung zugunsten der Holzheimer Zweiten. Andreas Hergenhahn / Archiv. Andreas Hergenhahn

Nach zwischenzeitlich klarem Vorsprung wurde es in der Bezirksoberliga für die Handballer des TuS Holzheim II in Kelkheim zwar nochmals eng, letztlich aber nahmen die Ardecker mit einem 29:28 beide Punkte von der TSG Münster III mit.

Die zweite Welle des TuS Holzheim ist dem Verbleib in der Handball-Bezirksoberliga einen großen Schritt näher gekommen. Mit dem 29:28 (16:10)-Erfolg bei der Drittvertretung der TSG Münster kassierten die Ardecker zwei eminent wertvolle Zähler ein, während sich Mitbewerber SG Wehrheim/Obernhain eine 33:37-Heimschlappe gegen Schlusslicht TSG Eddersheim erlaubte.







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