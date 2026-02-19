HSG Linden zu Gast in Diez Bringen Holzheimer Titelaspiranten ins Straucheln? Stefan Nink 19.02.2026, 13:34 Uhr

i Paul Bährens hat zugesagt, auch in der kommenden Runde in der Zentralen des TuS Holzheim nicht nur die Zügel in der Hand zu halten, sondern keinem noch so hart geführten Zweikampf aus dem Weg zu gehen. Andreas Hergenhahn

Bei fünf Zählern Rückstand auf den Platz an der Sonne haben die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim den Wiederaufstieg ad acta gelegt. Am Samstagabend dürfte aber am Wasserwäldchen die Luft brennen. Top-Team HSG Linden ist dann zu Gast.

Eine interessante Hausaufgabe liegt vor den Oberliga-Handballern des TuS Holzheim, die am Samstagabend zur gewohnten Zeit ab 19.30 Uhr die ambitionierte HSG Linden im Sportzentrum am Diezer Wasserwäldchen begrüßen. Es ist eine attraktive Partie mit gehöriger Brisanz zu erwarten, denn die Kombinierten aus dem Gießener Umland haben sich unlängst mit der 36:40-Heimniederlage gegen Mitbewerber HSG Dotzheim/Schierstein selbst in Zugzwang gebracht und ...







