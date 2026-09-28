Das Start-Programm des TV Bad Ems in der Handball-Oberliga ist gesalzen. Zur Heimpremiere kreuzte mit der HSG Wittlich der amtierenden Meister auf der Insel Silberau auf und nahm gegen abschlussschwache Kurstädter beim 32:28 die beiden Punkte mit.
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Nach einem intensiven und schnellen Spiel unterlag der TV Bad Ems bei seiner Saison-Heimpremiere in der Handball-Oberliga dem Titelverteidiger HSG Wittlich mit 28:32 (12:15) und musste erkennen, dass die jungen Säubrenner auch ohne den zum Regionalligisten HB Mülheim-Urmitz abgewanderten Kai Lißmann ein starkes Team aufbieten können und abermals neben dem HC Koblenz und der aufgerüsteten HSG Hunsrück zu den Titelaspiranten zu zählen sind.