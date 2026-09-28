TVBE unterliegt 28:32 Braubacher Björn Boinski entnervt Bad Emser Schützen Stefan Nink 28.09.2026, 11:00 Uhr

i Greenhorn Jannis Dalkner (am Ball) gehörte neben Spielmacher Oliver Noll zu den Aktivposten im Bad Emser Angriff. Letztlich gab’s aber für die Kurstädter bei der Heimpremiere der Saison gegen starke Wittlicher aber nichts Zählbares zu verbuchen. Andreas Hergenhahn

Das Start-Programm des TV Bad Ems in der Handball-Oberliga ist gesalzen. Zur Heimpremiere kreuzte mit der HSG Wittlich der amtierenden Meister auf der Insel Silberau auf und nahm gegen abschlussschwache Kurstädter beim 32:28 die beiden Punkte mit.

Nach einem intensiven und schnellen Spiel unterlag der TV Bad Ems bei seiner Saison-Heimpremiere in der Handball-Oberliga dem Titelverteidiger HSG Wittlich mit 28:32 (12:15) und musste erkennen, dass die jungen Säubrenner auch ohne den zum Regionalligisten HB Mülheim-Urmitz abgewanderten Kai Lißmann ein starkes Team aufbieten können und abermals neben dem HC Koblenz und der aufgerüsteten HSG Hunsrück zu den Titelaspiranten zu zählen sind.







Artikel teilen

Artikel teilen