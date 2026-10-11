Nach vier Siegen zum Auftakt musste sich Tabellenführer HSG Kastellaun/Simmern beim 34:34 gegen Drittliga-Absteiger TSG Haßloch das erste Mal in dieser Saison mit einem Unentschieden begnügen. Damit konnten die Gastgeber in Simmern aber gut leben.
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Mirza Cehajic wusste es seit Wochen – und genauso kam es dann auch: Drittliga-Absteiger HSG Haßloch sollte der erste große Prüfstein in der Handball-Regionalliga Südwest für seine HSG Kastellaun/Simmern werden. Nach einer dramatischen Schlussphase trennte sich der Spitzenreiter in Simmern von den Haßlochern mit einem leistungsgerechten 34:34 (17:17)-Unentschieden.