34:34 gegen Haßloch Brand verhindert Kastellaun/Simmerns erste Niederlage Sascha Wetzlar 11.10.2026, 11:10 Uhr

i Nach vier Siegen zum Auftakt musste sich Tabellenführer HSG Kastellaun/Simmern (rote Trikots, von links mit Heinrich Löwen, am Ball Jona Conrath und Paul Mallmann) beim 34:34 gegen Drittliga-Absteiger TSG Haßloch das erste Mal in dieser Saison mit einem Unentschieden begnügen. Damit konnten die Gastgeber vor 250 Zuschauern in Simmern aber gut leben. B&P Schmitt

Nach vier Siegen zum Auftakt musste sich Tabellenführer HSG Kastellaun/Simmern beim 34:34 gegen Drittliga-Absteiger TSG Haßloch das erste Mal in dieser Saison mit einem Unentschieden begnügen. Damit konnten die Gastgeber in Simmern aber gut leben.

Mirza Cehajic wusste es seit Wochen – und genauso kam es dann auch: Drittliga-Absteiger HSG Haßloch sollte der erste große Prüfstein in der Handball-Regionalliga Südwest für seine HSG Kastellaun/Simmern werden. Nach einer dramatischen Schlussphase trennte sich der Spitzenreiter in Simmern von den Haßlochern mit einem leistungsgerechten 34:34 (17:17)-Unentschieden.







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