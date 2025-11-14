Kastellaun in Mertesdorf Bloß kein Ausrutscher vor dem Spitzenspiel 14.11.2025, 10:47 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Viperagp. viperagp - stock.adobe.com

Erst die Pflicht, dann die Kür: Vor dem Topspiel am 22. November gegen die Trierer Miezen muss Frauen-Oberligist HSG Kastellaun/Simmern noch den Drittletzten Mertesdorf am Samstag aus dem Weg räumen.

Eine Woche vor dem Knaller gegen die Trierer Miezen in der Handball-Oberliga der Frauen muss die HSG Kastellaun die Pflichtaufgabe in Mertesdorf lösen.TuS Daun II – HSG Hunsrück II (Sa., 17.15 Uhr). Im Kalenderjahr 2025 hat die Irmenach/Gösenrother Reserve nur ein einziges Mal (letzte Saison im Februar in Kastellaun) in der Fremde gewonnen.







