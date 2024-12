Klarer Nahe-Glan-Sieg Bleisinger trumpft beim Comeback auf 15.12.2024, 12:11 Uhr

i Symbolbild dpa

Der Aufwärtstrend der HSG Nahe-Glan hält an. Der Auftritt in Meisenheim war gut, auch wenn der Kontrahent nur ein Nachwuchsteam entsandt hatte.

Das Derby am Samstag in Kirn gegen den HSV Sobernheim kann kommen. Handball-Oberligist HSG Nahe-Glan hat sich mit einem 35:22 (16:8) in Meisenheim gegen die SF Budenheim II in die passende Form gespielt.„Das Ergebnis liest sich gut. Nicht zu erkennen ist aber, dass der Gegner ohne einige Leistungsträger angereist war“, erklärte HSG-Trainer Mark Bertram und ergänzte: „Ich bin dann eher der Typ, der die Bremse bei der Beurteilung tritt.

