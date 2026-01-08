Zuletzt sieben Siege in Serie Bleibt TuS Daun willkommener Bad Emser Punktegarant? Stefan Nink 08.01.2026, 08:21 Uhr

i Abwehr-Chef und Kreisläufer Paul Junker gehörte wie auch Frank Schaust dem Bad Emser Team an, das vor über 11 Jahren letztmals ein Heimspiel gegen den TuS Daun verlor. Andreas Hergenhahn

Den Platz im vorderen Mittelfeld der Handball-Oberliga festigen: So lautet der Plan des Handball-Oberligisten TV Bad Ems, der am Samstagabend ab 19.30 Uhr den zuletzt dort sieben Mal leer ausgegangenen TuS Daun empfängt.

Fünf Siege, zwei Unentschieden, vier Niederlagen, Einzug ins Final-Four-Turnier um den Handball-Rheinlandpokal: Die Zwischenbilanz der Handballer des Turnvereins 1881 Bad Ems zum Jahreswechsel kann sich wahrlich sehen lassen. Mit den vorderen Rängen des Oberliga-Klassements haben die Ballwerfer aus der Kurstadt erwartungsgemäß nichts zu tun, nach hinten dürfte bei einigermaßen gleichbleibender Verfassung nichts zu befürchten sein.







