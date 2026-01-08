Bleibt TuS Daun willkommener Bad Emser Punktegarant?

Den Platz im vorderen Mittelfeld der Handball-Oberliga festigen: So lautet der Plan des Handball-Oberligisten TV Bad Ems, der am Samstagabend ab 19.30 Uhr den zuletzt dort sieben Mal leer ausgegangenen TuS Daun empfängt.
Fünf Siege, zwei Unentschieden, vier Niederlagen, Einzug ins Final-Four-Turnier um den Handball-Rheinlandpokal: Die Zwischenbilanz der Handballer des Turnvereins 1881 Bad Ems zum Jahreswechsel kann sich wahrlich sehen lassen. Mit den vorderen Rängen des Oberliga-Klassements haben die Ballwerfer aus der Kurstadt erwartungsgemäß nichts zu tun, nach hinten dürfte bei einigermaßen gleichbleibender Verfassung nichts zu befürchten sein.