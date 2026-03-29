Spannendes Handball-Duell in der Regionalliga: HC Koblenz hofft trotz 26:28-Niederlage gegen VTV Mundenheim auf Liga-Verbleib. Rückzug des TV Bodenheim sorgt für neue Chancen.
Lesezeit 1 Minute
Eigentlich wollte sich Handball-Regionalligist HC Koblenz nach einjährigem Gastspiel in der Liga mit einem Heimsieg gegen den VTV Mundenheim verabschieden, verlor am Ende aber doch mit 26:28 (13:13). Doch vielleicht können die Koblenzerinnen doch in der Liga bleiben, denn eine Nachricht aus dem Mainzer Raum macht dem HCK neue Hoffnung.