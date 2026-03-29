Hoffnung nach Rückzug Bleiben Koblenzerinnen doch noch in der Regionalliga? Harry Traubenkraut 29.03.2026, 14:54 Uhr

i Gibt es für Hannah Baldus (am Ball) und den HC Koblenz doch noch ein Happy End in der Regionalliga? Nach dem Rückzug des TV Bodenheim hoffen die eigentlich abgestiegenen Koblenzerinnen jedenfalls wieder auf den Klassenverbleib. Wolfgang Heil

Spannendes Handball-Duell in der Regionalliga: HC Koblenz hofft trotz 26:28-Niederlage gegen VTV Mundenheim auf Liga-Verbleib. Rückzug des TV Bodenheim sorgt für neue Chancen.

Eigentlich wollte sich Handball-Regionalligist HC Koblenz nach einjährigem Gastspiel in der Liga mit einem Heimsieg gegen den VTV Mundenheim verabschieden, verlor am Ende aber doch mit 26:28 (13:13). Doch vielleicht können die Koblenzerinnen doch in der Liga bleiben, denn eine Nachricht aus dem Mainzer Raum macht dem HCK neue Hoffnung.







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