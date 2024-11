HBMU: Das Derby kann kommen Bjarnason-Team spielt am Ende seine Erfahrung aus Lutz Klattenberg 17.11.2024, 16:45 Uhr

i Kraftvoller Wurf aus dem Rückraum: Mit acht Toren war Max Zerwas gegen Saarlouis bester HBMU-Torschütze. Wolfgang Heil

Das war knapp: Nach dem 33:32 gegen Saarlouis II richten sich bei Handball-Regionalligist Mülheim-Urmitz die Blick auf das Derby gegen Vallendar.

Mülheim-Kärlich. In der Handball-Regionalliga Rheinland-Pfalz/Saar hat HB Mülheim-Urmitz sein Heimspiel gegen die HG Saarlouis II in der Schlussphase zu seinen Gunsten drehen können und sich am Ende mit 33:32 (15:18) durchgesetzt. Damit ist die Punktebilanz der Mannschaft von Trainer Hilmar Bjarnason nach dem fünften Sieg im neunten Spiel wieder im positiven Bereich.

