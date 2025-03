Das kann am letzten Spieltag der Saison in der Handball-Oberliga nur besser werden. Denn Welling, Weibern und Rhein-Nette haben ihre Auswärtsspiele allesamt verloren und hoffen nun in ihren letzten Heimspielen auf einen schönen Abschluss.

TV Bitburg – TV Welling 44:28 (22:13

„Wir haben uns nur zu Spielbeginn gewehrt, dann aber schnell dem Schicksal ergeben. Das war allerdings auch zu erwarten, wenn man auf den Spielberichtsbogen schaut“, sagte Welling Spielertrainer Kai Schäfer. Welling war nur mit zehn Mann, darunter zwei Torhüter, nach Bitburg gefahren.

Bitburg hingegen hatte mehrere Gründe, motiviert aufzutreten. Erstens verlor der TVB das Hinspiel 23:31, zudem war es das Abschiedsspiel vor eigenem Publikum für Bitburgs scheidenden Spieler Patrick Walerius. Schäfer: „Beides war den Bitburgern deutlich anzumerken. Wenn du dann siehst, dass sie einen Topspieler wie Flo Enders einwechseln können, während wir auf der Bank nur einen echten Auswechselspieler haben, dann sagt das einiges über die wahren Kräfteverhältnisse aus.“

Zwar ging Welling anfangs mit 2:0 in Führung, aber Bitburg drehte den Spieß schnell um und zog über 5:3, 10:7 (15. Minute) bis zum 14:7 (18.) davon. Zur Pause lag Welling dann schon 13:22 zurück. Schäfer: „Anschließend wurde es nicht besser. Am Ende war es entsprechend deutlich. Nächste Woche werden wir es daheim sicher besser machen.“

TV Welling: Monschauer, Eultgen – Schäfer (12/1), E. Schneidereit (5/1), Lajnef (4/1), Müller (3), Oligschläger (2), Brüninghaus (1), Ockenfeld (1), Mannheim, Päulgen.

TV Bad Ems – HSV Rhein-Nette 31:24 (16:13)

Mit Hannes Kitschke, Florian Lippek, Christoph Mohr und Andreas Piske standen vier Oberliga-Neulinge im Aufgebot von Rhein-Nette. Und auf dem Meldebogen waren insgesamt nur neun HSV-Akteure vermerkt. Unter diesen Vorzeichen schlug sich Rhein-Nette in Bad Ems noch recht tapfer.

So lag Rhein-Nette zu Beginn in Führung, in der 18. Minute lag die HSV sogar 12:9 vorn. Der Vorsprung schrumpfte bis zum 13:12, ehe Bad Ems in den letzten sechs Minuten vor der Pause doch noch viermal zulangte und so zu einer Vier-Tore-Führung bis zum Halbzeitpfiff kam.

Nach 40 Minuten führten die Bad Emser dann 21:15, aber Rhein-Nette schaffte des in den letzten 20 Minuten, die Niederlage in Grenzen zu halten. Der diesmal als Trainer verantwortliche Dariusz Bugaij meinte: „Mit „Shorty“ Andreas Piske habe ich ja selbst sogar noch zusammengespielt, die anderen drei kannte ich bis dahin selbst noch nicht, denn sie spielen in unserer 3. Mannschaft und haben es dann sogar noch richtig gut gemacht. Trotzdem war klar, dass es über 60 Minuten nicht reicht, um Bad Ems Paroli zu bieten.“

HSV Rhein-Nette: Winkel – Kessels (6), Umbscheiden (6), Mohr (4), Gärtner (3/), Kitschke (2), Mayer (2/1), Lippik(1), Piske.

TuS Daun – TuS Weibern 36:27 (19:15)

„Die vier Minuten vor der Halbzeit ärgern mich total“, haderte Weiberns Trainer Tobias Arenz mit jener Phase, die seine Mannschaft wohl um ein besseres Ergebnis gebracht hat. Bis zur 26. Minute nämlich hatte es 15:15 gestanden, und beide Teams boten sich bei wechselnden Führungen einen Schlagabtausch auf Augenhöhe.

„Dann aber haben wir die Führung im ersten Durchgang durch Ballverluste und überhastete Würfe aus dem Rückraum regelrecht weggeworfen und sind Daun mit einem 0:4 ins offene Messer gelaufen. Damit haben wir in Kürze eingerissen, was wir uns mit einer guten Angriffsleistung zuvor aufgebaut hatten“, berichtete Arenz.

Weibern ließ sich durch diesen Rückschlag den Stecker ziehen, denn „wir haben danach, wie auch schon in Halbzeit eins, in der Abwehr keinen Zugriff mehr auf die Dauner bekommen“, erzählte Arenz, „und damit fiel die Niederlage auch noch unnötig deutlich aus, denn so klar unterlegen, wie es neun Tore ausdrücken, waren wir nicht.“

TuS Weibern: Kraus, J. Schäfer – Manns (10/2), Haisch (7), Faika (3), Fink (2), P. Schumacher (2), Hilger (1), Oesterwind (1), B. Schumacher (1), Gros, Jahnen.