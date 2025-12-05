Handball-Oberliga: Bis Weihnachten genießt TVBE noch dreimal Heimrecht Stefan Nink 05.12.2025, 13:08 Uhr

i Jan Sauerwein (am Ball) leitet am Samstag eine Partie der A-Jugend-Bundesliga, ehe er am Sonntag als TVBE-Spieler in der Oberliga gegen den HC Koblenz gefragt ist. ANDREAS HERGENHAHN

Nach zwei Niederlagen in der Fremde schließen die Oberliga-Handballer des TV Bad Ems das Jahr mit drei Auftritten in den eigenen vier Wänden ab. Los geht’s am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr gegen den Tabellendritten HC Koblenz.

Mit drei aufeinander folgenden Heimspielen klingt das Sport-Jahr für die Handballer des TV Bad Ems aus. Am Sonntag erwartet das von Andreas Klute und Martina Noll gecoachte Team ab 14 Uhr den HC Koblenz in der Sporthalle auf der Insel Silberau, ehe am Samstag, 13.







