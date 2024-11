Römerwall empfängt Mendig Binnes hofft auf glanzvollen Auftritt Tim Hammer 07.11.2024, 00:00 Uhr

i Symbolbild dpa

Auch wenn die HSG Römerwall derzeit Tabellenführer in der Handball-Verbandsliga ist, sieht Coach Tim Binnes vor dem Heimspiel gegen Mendig in vielen Bereichen noch Luft nach oben.

Die Handballer der HSG Römerwall empfangen am kommenden Samstag (19 Uhr) Grün-Weiß Mendig in der heimischen Römerwallhalle in Rheinbrohl. Nach sechs Siegen aus sieben Spielen und 12:2 Punkten in der Verbandsliga Ost, sollte das Römerwäller Team um Spielertrainer Tim Binnes als Favorit in die Begegnung gehen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen