Wissen zurück in Erfolgsspur Betzdorfs Trainer schöpft beim Abschied aus dem Vollen Moritz Hannappel 18.03.2026, 16:40 Uhr

i Wissens Niklas Diederich (am Ball) erzielte gegen die Bad Emser Reserve ein Treffer. Manfred Böhmer/balu

Ulrich Groß, der als Trainer bei den Betzdorfer Handballern aufhört, hätte sich gerne öfters in dieser Saison einen solch vollen Kader wie am Wochenende gewünscht. Immerhin gab es zum Abschluss ein Sieg. Wissen darf dagegen noch einmal ran.

Währen die DJK Betzdorf „mit voller Kapelle“ eine Bezirksoberliga-Saison zum Vergessen immerhin mit einem Heimsieg abschloss, fand der SSV Wissen, der noch eine Partie zu spielen hat, im Heimspiel zurück in die Erfolgsspur.SSV 95 Wissen – TV Bad Ems II 30:27 (15:14).







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