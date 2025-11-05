Wissens Spiel wurde verlegt Betzdorfs Handballer sind auch gegen Horchheim instabil Moritz Hannappel

Jona Heck 05.11.2025, 15:19 Uhr

i Symbolbild dpa

In der Handball-Bezirksoberliga musste die DJK Betzdorf die nächste herbe Klatsche hinnehmen. Im Heimspiel gegen die HSG Horchheim/Lahnstein zeigte die Mannschaft um Trainer Ulrich Groß ihre gewohnten defensiven Schwächen.

Von den geplanten zwei Heimspielen der Handball-Bezirksoberligisten aus dem Kreis Altenkirchen, konnte nur das Spiel in Betzdorf stattfinden. Das Wissener Heimspiel wurde dagegen verlegt.SSV Wissen – HC Koblenz III verlegt. Das Heimspiel der „Siegstädter“ wurde am Freitagmorgen kurzfristig verlegt.







