Die Bezirksoberliga-Handballer der DJK Betzdorf werden mit einem Rückschlag in die letzte Trainingswoche zusammen mit dem Trainerduo aus Marco Cassens und Co-Trainer Christian Brec starten. Mit zwei Siegen wollten sich die Trainer verabschieden, Spiel eins von zwei ging am vergangenen Wochenende deutlich mit 28:40 (14:21) gegen den TV Bad Ems II verloren.

Der verletzte DJK-Kapitän Luca Weitz sah zu Beginn ein Spiel auf Augenhöhe. Lediglich das Torewerfen funktionierte nicht so ganz. „Wir scheiterten teils doppelt an dem gut aufgelegten Keeper der Gäste“, berichtete Weitz. Am anderen Ende der Halle machten es die Bad Emser besser und kamen immer wieder nach Abprallern zu Torerfolgen. Nach diesen teils „unnötigen“ Gegentoren, wie es Weitz beschreibt, ging den Gastgebern nach 20 Minuten die Puste aus.

Am Ende wird es deutlich

Die Kurstädter legten dagegen routinierte Spieler mit Oberligaerfahrung nach. So fehlte den Betzdorfern nach vorne die Durchschlagskraft und nach hinten habe man laut Weitz den eigenen Torwart zu oft alleine gelassen. In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer in der Molzberghalle ein ähnliches Bild. Der DJK-Angriff spielte sich aussichtsreiche Torchancen heraus, vergaben aber zu häufig. In der Defensive fehlte jegliche Zuordnung, sodass es am Ende deutlich wurde. Auch eine Umstellung in der Deckung führte nicht zur Besserung.

„So verliert man dann auch mit zwölf Toren“, zeigte sich Kapitän Weitz enttäuscht. Er wollte aber nicht nur das Negative hervorheben. „Schön war von außen zu sehen, dass sich bis auf Spielmacher Ben Molly alle in der Torschützenliste eintragen konnten“, sagte Weitz, der auch schon vorausblickte: „Für uns gilt es jetzt, nächste Woche noch mal alle Kräfte zu mobilisieren, um Marco und Christian ihren verdienten Abschied zu bescheren und mit einem Sieg gegen den bis dato ungeschlagen Meister Koblenz IV die Saison auf einem versöhnlichen dritten Platz zu beenden.“

M. Weitz – Burghaus (4), Lübcke (3), Flender (5), Köhler (2), Manca (2), Laufer (2), Rodius (1), Henseler (1), Elzer (2/1), Remhof (2), D. Greb (4/1).