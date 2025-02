Trainer hat keine Erklärung Betzdorfer Handballer verlieren früh den Faden 24.02.2025, 14:13 Uhr

i Symbolbild dpa

Nach einem guten Start brachen die Bezirksoberliga-Handballer der DJK Betzdorf beim Auswärtsspiel plötzlich ein. In der zweiten Halbzeit steigerten sie sich – vergeblich.

Beim Auswärtsspiel in der Römerwallhalle konnte die DJK Betzdorf nur anfangs an den deutlichen Hinspielerfolg gegen die HSG Römerwall II anknüpfen. Beim Tabellensechsten unterlag das Team von Trainer Marco Cassens mit 32:37 (13:21).Dabei fing es gar nicht so schlecht an für die Cassens-Sieben – sie führten nach sechs Minuten mit 6:3.

