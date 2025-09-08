Eine schwierige Saison hat Ulrich Groß, der Trainer der DJK Betzdorf vorausgesagt. Bei der Auftaktniederlage gegen den TV Bad Ems II zeigten die Betzdorfer zu Beginn eine ordentliche Leistung, hatten danach aber zu viele Ballverluste.

Die Handballer der DJK Betzdorf verloren das Auftaktspiel in der Bezirksoberliga in der heimischen Molzberghalle gegen den TV Bad Ems II mit 22:31 (12:15). Die erste Halbzeit verlief recht ausgeglichen, in der zweiten Hälfte legte der Favorit aus Bad Ems dann noch mal eine Schippe drauf und entschied die Partie verdient für sich. Die Betzdorfer gehen mit einer schwierigen Personalsituation in die Saison, dafür hielten sie sich lange gut gegen Bad Ems.

Die Gäste aus Bad Ems reisten mit vielen routinierten und Oberligaerfahrenen Spielern an. „Zu Beginn konnten wir das Spiel ausgeglichen gestalten und haben bis Mitte der ersten Halbzeit gut mitgehalten“, sah Betzdorfs Trainer Ulrich Groß. Die DJK scheiterte in der Folge immer wieder aus aussichtsreichen Wurfpositionen an dem stark aufspielenden Bad Emser Torwart. „Zur Halbzeit stand es 12:15 aus unserer Sicht, da hatten wir noch Hoffnung, dass wir das Spiel drehen könnten“, betonte Groß.

„Letztendlich hat Bad Ems das Spiel völlig verdient gewonnen.“

Ulrich Groß, Trainer DJK Betzdorf

Betzdorf agierte mit einer offensiven Abwehr, nutzte seine Chancen aber nicht. Währenddessen zeigte sich Bad Ems kaltschnäuzig vor dem Tor der Betzdorfer und baute die Führung in der zweiten Halbzeit erheblich aus. „Wir haben uns mit 25 unnötigen Ballverlusten zu viele Fehler geleistet, die die routinierten Gäste immer wieder eiskalt ausgenutzt haben“, erklärte der Betzdorfer Trainer. „Letztendlich hat Bad Ems das Spiel völlig verdient gewonnen“, zog Groß sein Fazit unter die Auftaktbegegnung.

Die DJK Betzdorf hat die klare Zielvorgabe Klassenverbleib vor der Saison ausgerufen. Mit der gezeigten Leistung gegen den TV Bad Ems II sollten sie gegen viele Gegner in der Bezirksoberliga punkten können.

DJK Betzdorf: Burghaus (6), Lübcke (1/1), Flender (1), Weitz, Manca (2/1), Link (1), Laufer (2), Rodius (2), Elzer, Remhof, D. Greb (3), T. Greb (3), Nazarenus (1), Molly.