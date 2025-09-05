Zum Auftakt in die Saison der Handball-Bezirksoberliga empfängt die DJK Betzdorf den TV Bad Ems II. Die Betzdorfer stehen aufgrund der Personalsituation vor einer schwierigen Spielzeit.

Für die Handballer der DJK Betzdorf steht das erste Pflichtspiel auf dem Programm. Am Sonntag, 17 Uhr, empfangen die Männer zum Bezirksoberliga-Auftakt den TV Bad Ems II. Bei den Betzdorfern steht die kommende Saison unter der Prämisse, für alle anstehenden Spiele, eine ausreichende Anzahl an einsatzfähigen Spielern zu haben und kein Spiel absagen zu müssen. Daher ist auch die Zielsetzung in dieser Saison klar: „Wir wollen in der Klasse bleiben“, erklärt Betzdorfs Trainer Uli Groß.

Vor dem Meldetermin der Mannschaften verfügte die DJK über einen Kader von 30 Mann, wovon nur noch 19 Spieler übrig geblieben sind. „Daher mussten wir auch die zweite Mannschaft vom Spielbetrieb zurückziehen. Aufgrund von Arbeit, Studium und Ausbildung haben viele Spieler nicht mehr die Zeit für einen geregelten Spielbetrieb“, so Groß. „Wir haben in der Vorbereitung noch kein einziges Mal zusammen trainiert. Damit wird jedes Spiel zu einer Überraschung werden. In kompletter Besetzung könnten wir vermutlich jeden Gegner schlagen, bei unvollständiger Truppe können wir aber auch gegen jeden Gegner verlieren“, blickt Groß ins Ungewisse.

„Gegen Bad Ems wird es direkt eine schwierige Aufgabe werden. Die Rolle des Torwarts muss direkt ein Feldspieler übernehmen. Dennoch werden wir alles geben, um den Zuschauern zu Saisonbeginn ein gutes und spannendes Spiel zu bieten“, blickt Groß dennoch zuversichtlich voraus.

Damit dürfte die erste Begegnung und womöglich die gesamte Saison der DJK Betzdorf eine Wundertüte werden. In der Molzberghalle will Betzdorf auf den Heimvorteil bauen und den Gegner aus Bad Ems ärgern. Inwieweit das Spiel aufgrund der Personalsituation einen Ausblick auf die Bezirksoberliga-Saison gibt, bleibt abzuwarten. „Wir werden in jedem Spiel alles geben. Egal welche Spieler an Bord sind oder welche eben fehlen“, betont Groß.