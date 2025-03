Nach zwei Niederlagen in Serie konnten die Bezirksoberliga-Handballer der DJK Betzdorf wieder einen Sieg einfahren. Der 39:28 (17:12)-Auswärtssieg bei den Sportfreunden Neustadt stellte den siebten Saisonsieg für den Tabellendritten dar. Bei noch zwei ausstehenden Spielen für die Sieg-Heller-Städter wird dies auch der Platz im Abschlussklassement sein.

„Dieses Spiel war sicher kein Augenschmauß“, hielt DJK-Trainer Marco Cassens fest. Das sei aber am Ende des Tages auch nicht entscheidend gewesen. „Die beiden Punkte sind sehr wichtig, um Anlauf für das Saisonfinale zu nehmen“, so der Trainer. Die Betzdorfer fanden gut in die Partie und setzten sich schnell ab. „Wir sahen die Punkte zu keiner Zeit gefährdet“, meinte Cassens hinterher.

Trainer Cassens erkennt trotz Sieges auch Mängel

Trotzdem erkannte der Trainer ein paar Mängel im eigenen Spiel. „Die vielen technischen Fehler und Ballverluste, die uns immer wieder unterlaufen sind, waren ärgerlich. Wir hatten zudem Mühe, mit dem ’wenig dynamischen’ Spielstil der Neustädter“, berichtete Cassens. Letzteres machte den DJK-Handballern zu schaffen, da ihr Spiel auf schnelles Umschalten von Abwehr in den Angriffsmodus ausgerichtet sei.

Im zweiten Durchgang seien aber genau diese Tempogegenstöße und schnelle Anwürfe „immer mehr geglückt“, wie es der Trainer erkannte. „Ich freue mich, dass alle Spieler zum Einsatz kommen konnten und jeder getroffen hat. Das Ergebnis hätte allerdings noch deutlicher ausfallen können“, meinte Cassens abschließend.

DJK Betzdorf: M. Weitz – Burghaus (3), Lübcke (5/1), Flender (5), Manca, Laufer (3), Schmidt, Henseler (3), Elzer (3), Köhler (1), Remhof (2), D. Greb (8), T. Greb (5), Molly (1).

Spielfilm: 0:2 (5.), 1:4 (10.), 4:4 (14.), 4:9 (20.), 6:12 (22.), 7:14 (23.), 11:16 (29.), 14:20 (34.), 15:24 (39.), 20:25 (42.), 22:27 (44.), 25:30, 48.), 27:36 (56.), 28:39 (60.).