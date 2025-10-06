30:27 gegen Bassenheim Betzdorfer Handballer feiern den ersten Saisonsieg 06.10.2025, 14:48 Uhr

i Luca Weitz (am Ball) steuerte vier Treffer für seine DJK Betzdorf beim Sieg gegen den TV Bassenheim (in Grün) bei. Manfred Böhmer/balu

Die DJK durfte endlich jubeln: Im Heimspiel gegen den TV Bassenheim feierten die Betzdorfer ihren ersten Saisonsieg in der Handball-Bezirksoberliga – auch dank einer starken Abwehrleistung.

Die Handballer der DJK Betzdorf feierten am Sonntagabend ihren ersten Saisonsieg. Im Handball-Bezirksoberliga-Heimspiel gegen den TV Bassenheim setzte sich die Mannschaft von Trainer Ulrich Groß mit 30:27 (13:14) durch. Vor allem in der zweiten Hälfte spielte die DJK Betzdorf einen guten Handball und drehte die Partie zu ihren Gunsten.







Artikel teilen

Artikel teilen