30:27 gegen Bassenheim
Betzdorfer Handballer feiern den ersten Saisonsieg
Luca Weitz (am Ball) steuerte vier Treffer für seine DJK Betzdorf beim Sieg gegen den TV Bassenheim (in Grün) bei.
Die DJK durfte endlich jubeln: Im Heimspiel gegen den TV Bassenheim feierten die Betzdorfer ihren ersten Saisonsieg in der Handball-Bezirksoberliga – auch dank einer starken Abwehrleistung.

Die Handballer der DJK Betzdorf feierten am Sonntagabend ihren ersten Saisonsieg. Im Handball-Bezirksoberliga-Heimspiel gegen den TV Bassenheim setzte sich die Mannschaft von Trainer Ulrich Groß mit 30:27 (13:14) durch. Vor allem in der zweiten Hälfte spielte die DJK Betzdorf einen guten Handball und drehte die Partie zu ihren Gunsten.

