Die DJK durfte endlich jubeln: Im Heimspiel gegen den TV Bassenheim feierten die Betzdorfer ihren ersten Saisonsieg in der Handball-Bezirksoberliga – auch dank einer starken Abwehrleistung.
Lesezeit 1 Minute
Die Handballer der DJK Betzdorf feierten am Sonntagabend ihren ersten Saisonsieg. Im Handball-Bezirksoberliga-Heimspiel gegen den TV Bassenheim setzte sich die Mannschaft von Trainer Ulrich Groß mit 30:27 (13:14) durch. Vor allem in der zweiten Hälfte spielte die DJK Betzdorf einen guten Handball und drehte die Partie zu ihren Gunsten.