Die ersten Punkte sollen her Betzdorfer Handballer empfangen Bassenheim 01.10.2025, 15:13 Uhr

In der Handball-Bezirksoberliga empfängt die DJK Betzdorf den TV Bassenheim. Die Betzdorfer warten weiterhin auf die ersten Punkte der laufenden Saison, wollen aber alles daran setzen, diese gegen den Favoriten aus Bassenheim zu holen.

In der Handball-Bezirksoberliga empfängt die noch punktlose DJK Betzdorf den TV Bassenheim. Die Bassenheimer sind nach zwei Spielen noch ohne Niederlage, die Betzdorfer hingegen stehen nach vier Spielen mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.







