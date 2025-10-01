In der Handball-Bezirksoberliga empfängt die DJK Betzdorf den TV Bassenheim. Die Betzdorfer warten weiterhin auf die ersten Punkte der laufenden Saison, wollen aber alles daran setzen, diese gegen den Favoriten aus Bassenheim zu holen.
