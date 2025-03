Seit 2019 steht Marco Cassens als Trainer an der Seitenlinie bei den Handballern der DJK Betzdorf. Am Sonntag wird er das vorerst letzte Mal das Kommando haben. Zum Abschluss der Bezirksoberligasaison empfängt der Tabellendritte den designierten Meister HC Koblenz IV. Ein Team, auf das sich Cassens bei seinem Ausstand freut. „Den Spitzenreiter zu ärgern – da kann noch einmal richtig Freude aufkommen“, sagt er.

Auch wenn seine Mannschaft nicht als Favorit in dieses Spiel gehe, „stelle ich mir schon vor, dass es ein spannendes Spiel werden kann“, so Cassens. Wenngleich der scheidende Coach wisse, dass man sich nicht richtig auf den Gegner einstellen könne. „Man weiß nie, wer in den Auswärtsspielen spielt“, meint Cassens. Der HCK IV ist tags zuvor nämlich auch noch bei der HSG Römerwall II zu Gast. Die HSG II hätte mit einem Sieg noch die Chance, die DJK vom dritten Platz im Endtableau zu stoßen.

„Nach all den Jahren ist es Zeit, die Akkus wieder aufzuladen. “

Marco Cassens, Trainer der DJK Betzdorf, über einen Grund für seinen Abschied.

Ein Abrutschen um einen Platz soll zum Abschied des Trainers nach Möglichkeiten verhindert werden. Nach sieben Spielzeiten wird sich Cassens als DJK-Trainer zurückziehen. „Ich gehe mit Wehmut, aber ich glaube, dass das jetzt der richtige Schritt ist“, sagt der Betzdorfer Trainer. Dass der Abschied dem langjährigen Trainer nicht leicht fällt, ist in jeder Sekunde des Gesprächs zu spüren. „Nach all den Jahren ist es Zeit, die Akkus wieder aufzuladen. Auch wenn es mir immer Freude gemacht hat und ich gerne Trainer dieser Jungs war, ist es jetzt Zeit, etwas zu verändern“, berichtet Cassens.

Mit dem Abschneiden in seiner letzten Saison ist er zufrieden. „Mit dem Beginn und Mittelteil bis zum Dezember sogar sehr zufrieden“, bilanziert der Trainer, um dann hinzuzufügen: „Dann hat es paar Spiele gegeben, wo es nicht ganz so gut geklappt hat und wir teilweise unnötig verloren haben.“ Verschieden Ursachen seien da für das Empfinden des Trainers entscheidend gewesen. All die Jahre habe immer wieder die Frage im Raum gestanden, wie es nach einer längeren Saisonunterbrechung klappe. Gut oder nicht gut? „Dieses Mal war es eher so durchwachsen“, liefert Cassens selbst eine Antwort.

Scheidender Trainer unterstützt weiter in der Abteilungsleitung

In diesem Jahr hatte die DJK häufig mit personellen Nöten zu kämpfen. „Die Möglichkeit, mit dem vollständigen Kader zu trainieren, war begrenzt. Das ist aufgrund von Studium und Arbeit nicht zu verhindern und soll auch nicht als Ausrede dienen, aber Dinge lassen sich so eben nicht gut einstudieren“, weiß der Trainer. Was aber über die Jahre nie gefehlt habe, sei eine „gute, kämpferische Einstellung“ sowie „der Wille“ innerhalb der Mannschaft. „Unter dem Strich bin ich stolz auf diese Jungs, das meine ich wirklich so“, sagt Cassens. „Jeder hat immer alles gegeben, da kann ich mich nicht beklagen.“

Auch Cassens wird weiter etwas zur DJK beitragen und im Hintergrund in der Abteilungsleitung mitarbeiten. Zusammen mit Christian Brec, der als Co-Trainer aufhören wird, aber weiter noch Abteilungsleiter Handball in der Sieg-Heller-Stadt bleibt. Sie suchen nun nach einem geeigneten Nachfolger.