DJK unterliegt bei Römerwall Betzdorf verliert nach Aufholjagd ganz spät 13.10.2025, 14:15 Uhr

i Die DJK Betzdorf (in Blau, hier im Spiel gegen Bassenheim) war bei der HSG Römerwall II zu ineffizient vor dem gegnerischen Tor. Manfred Böhmer/balu

Die DJK Betzdorf musste in der Handball-Bezirksoberliga eine bittere Niederlage hinnehmen. Nach dem die Betzdorfer einen Fünf-Tore-Rückstand 18 Sekunden vor Schluss egalisiert hatten, blieb der HSG das Schlusswort vorbehalten.

Die DJK Betzdorf musste sich in ihrem sechsten Spiel der Handball-Bezirksoberliga zum fünften Mal geschlagen geben. Dieses Mal auf eine besonders bittere Art und Weise. Auswärts bei der HSG Römerwall II glich die DJK 18 Sekunden vor Schluss aus, als die Schlusssirene ertönte, stand aber eine 31:32 (15:18)-Niederlage auf der Anzeigetafel.







