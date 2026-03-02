Bitter Abend für SSV Wissen Betzdorf gelingt Überraschungscoup gegen den Zweiten Moritz Hannappel 02.03.2026, 16:24 Uhr

i X-Faktor? Hauke Weil stabilisierte die Abwehr der DJK Betzdorf und lieferte im Heimspiel gegen den HC Koblenz III auch am anderen Hallenende. Weil trug vier Treffer zum Überraschungssieg gegen den Ligazweiten bei. Manfred Böhmer/balu

Endlich konnte die DJK auch in der Schlussphase entscheidend dagegenhalten. Grund dafür: Eine dieses Mal ausreichend besetzte Reservebank und der Einsatz eines Defensivankers. Der SSV Wissen ging dagegen leer aus – trotz später Führung.

Verkehrte AK-Welt in der Handball-Bezirksoberliga. Während der SSV Wissen gegen die Gäste vom Rhein einen bitteren Abend erlebten und sich nach hartem Kampf geschlagen geben musste, obwohl sie bis in die Schlussphase hinein in Führung lagen, entzauberte die DJK Betzdorf den Tabellenzweiten und feierte ihren erst zweiten Saisonsieg.







Artikel teilen

