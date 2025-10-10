Alle Mann an Bord Betzdorf fährt in Bestbesetzung zur HSG Römerwall 10.10.2025, 14:03 Uhr

i Die DJK Betzdorf (in Blau) will die nächsten Punkte in der Handball-Bezirksoberliga einfahren. Manfred Böhmer/balu. Manfred Böhmer

Die DJK Betzdorf will nach dem ersten Saisonsieg in der Handball-Bezirksoberliga nachlegen. Im Auswärtsspiel beim Tabellenletzten HSG Römerwall II rechnet Trainer Ulrich Groß fest mit einem Sieg seiner Mannschaft.

In der Handball-Bezirksoberliga steht für die DJK Betzdorf das Auswärtsspiel bei der HSG Römerwall II auf dem Programm. Am Sonntag, 15 Uhr, trifft der Vorletzte aus Betzdorf auf das Schlusslicht vom Rhein. Die HSG ist das einzige Team, welches noch keinen Punkt auf der Habenseite verbucht hat, die DJK hingegen konnte in der Vorwoche den ersten Saisonsieg feiern.







