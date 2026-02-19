Nach Ferndorfs Heimsieg Besonderes Derby geht in Hagen in sein nächstes Kapitel René Weiss 19.02.2026, 12:00 Uhr

i Neuzugang Sören Servos (am Ball) fügte sich seht gut ein, setzte Akzente und übernahm in einer engen Schlussphase gegen den TSV Bayer Dormagen Verantwortung. Der Lohn war ein knapper Sieg des TuS Ferndorfs. René Weiss

Ein Spiel mit einem Tor Unterschied gewinnen oder verlieren? Das können sie beim TuS Ferndorf. Zuletzt standen die Handballer aus Kreuztal zweimal auf der Siegerseite und wollen sich deshalb auch nicht beim Liga-Sechsten verstecken.

Beginnt jetzt die Zeit, in der sich die Kleinigkeiten ausgleichen, die in der ersten Saisonhälfte der 2. Handball-Bundesliga gegen den TuS Ferndorf liefen? Nach den vielen Ein-Tor-Niederlage in der Hinrunde entschieden die Siegerländer gegen die HSG Krefeld und den TSV Bayer Dormagen zwei wichtige Partien mit dem kleinstmöglichen Abstand für sich und verbesserten sich auf Platz 13 mit 13 Pluspunkten.







