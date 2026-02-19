Ein Spiel mit einem Tor Unterschied gewinnen oder verlieren? Das können sie beim TuS Ferndorf. Zuletzt standen die Handballer aus Kreuztal zweimal auf der Siegerseite und wollen sich deshalb auch nicht beim Liga-Sechsten verstecken.
Beginnt jetzt die Zeit, in der sich die Kleinigkeiten ausgleichen, die in der ersten Saisonhälfte der 2. Handball-Bundesliga gegen den TuS Ferndorf liefen? Nach den vielen Ein-Tor-Niederlage in der Hinrunde entschieden die Siegerländer gegen die HSG Krefeld und den TSV Bayer Dormagen zwei wichtige Partien mit dem kleinstmöglichen Abstand für sich und verbesserten sich auf Platz 13 mit 13 Pluspunkten.