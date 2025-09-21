Knappe Nahe-Glan-Niederlage Bertram nimmt Unglücksrabe ben Maouia in Schutz 21.09.2025, 14:18 Uhr

i Sahen eine unglückliche Niederlage ihres Teams: Mark Bertram (links) und Jere Christmann, die Trainer der HSG Nahe-Glan. Klaus Castor

Der HSG Nahe-Glan gelang es nicht, den Heimsieg zum Saisonstart zu vergolden. Bei der HSG Eckbachtal II unterlagen die Handballer aus Meisenheim und Kirn mit einem Tor Unterschied.

Packender und spannender kann Handball kaum sein. Allerdings hatten die Verbandsliga-Männer der HSG Nahe-Glan am Ende das Nachsehen, unterlagen in Freinsheim bei der HSG Eckbachtal II trotz einer ansprechenden Leistung mit 31:32 (14:12).Sieben Sekunden vor dem Ende erhielt ein Spieler der Gastgeber für ein Foul die Rote Karte.







