Der HSG Nahe-Glan gelang es nicht, den Heimsieg zum Saisonstart zu vergolden. Bei der HSG Eckbachtal II unterlagen die Handballer aus Meisenheim und Kirn mit einem Tor Unterschied.
Lesezeit 1 Minute
Packender und spannender kann Handball kaum sein. Allerdings hatten die Verbandsliga-Männer der HSG Nahe-Glan am Ende das Nachsehen, unterlagen in Freinsheim bei der HSG Eckbachtal II trotz einer ansprechenden Leistung mit 31:32 (14:12).Sieben Sekunden vor dem Ende erhielt ein Spieler der Gastgeber für ein Foul die Rote Karte.