Über einen guten Spieltag in der Handball-Oberliga freuten sich die Klubs aus Bendorf, Koblenz und Mülheim-Urmitz, die allesamt erfolgreich waren.

Das war ein Spieltag nach dem Geschmack von HB Mülheim-Urmitz II, Turnerschaft Bendorf und HC Koblenz, denn die drei Handball-Oberligisten haben ihre Spiele alle gewonnen.

TV Welling – HC Koblenz 36:39 (18:22)

Im Duell der ersatzgeschwächten Teams waren die Koblenzer einen Tick besser. „Bei uns waren drei Torhüter darunter. Faktisch mussten sechs Feldspieler durchspielen, weil Niklas Mannheim und Max Müller nur für den absoluten Notfall auf der Bank saßen. Koblenz konnte durchwechseln und brachte mit Julian sogar noch einen, der ihr Spiel gelenkt hat, als wie noch einmal richtig dran waren„ berichtete TVW-Spielertrainer Kai Schäfer.

Mit „Julian“ meinte Schäfer HCK-Trainer Julian Vogt, der selbst nochmals ins Spiel eingriff und Koblenz gegen seine Kumpel aus gemeinsamen Zeiten beim TV Mülheim mit zum Erfolg verhalf. Schäfer anerkennend: „Beim 28:28 waren wir nochmals dran, als er sich einwechselte, noch drei Tore warf und auch noch einen Siebenmeter herausholte. Er war mit ein Faktor für den Koblenzer Sieg.“

Vogt wollte das gewohnt bescheiden herunterspielen, lenkte den Fokus lieber auf Schäfer. „Kai hat 16 Tore geworfen. Den bekommst du auch mit 40 nie in den Griff.“ Das aber tat auch Wellings Abwehr mit dem HCK-Angriff nie. Deshalb rannte der TVW auch ständig einem Rückstand hinterher. War der meist deutlicher, wurde es ab dem 28:28 nochmals eng. Doch am Ende hatte Koblenz die größeren Reserven. Schäfer: „Für unser Miniaufgebot haben wir uns noch gut verkauft.“

HC Koblenz: Klein – Juenemann (10/5), Heyer (6), Meurisch (5), Kröber (4), Müller (4), Tykfer (4), Vogt (3), Wagner (3), Frank, Wichmann.

Turnerschaft Bendorf – HSV Rhein-Nette 33:26 (15:13)

Den zuletzt leichten Aufwind beider Teams konnte im Kellerduell nur Bendorf bestätigen. „Es war kein gutes Spiel, sondern eines, in dem sich der Tabellenplatz widergespiegelt hat“, sagte der Bendorfer Trainer Dustin Keip.

HSV-Trainer Thomas Heiden war unzufrieden, wenn auch gefasst. „Wir sind mit dem festen Willen über den Rhein gefahren, endlich die ersten Punkte zu holen. Aber oft ist es so: Wenn du etwas zu sehr willst, verkrampfst du und bekommst am Ende nichts“, sagte Heiden.

Bis zum 11:11 war die Partie völlig ausgeglichen, doch dann zog Bendorf auf 15:11 davon. Die HSV verkürzte unmittelbar vor der Pause. Zu eigenem Unvermögen kam dann laut Heiden nach Wiederbeginn „auch noch Pech mit drei Pfostentreffern hinzu“. Bendorf zog in dieser Phase auf 19:14 davon. Vor allem Linkshänder Felix Ley schenkte den Gästen nun ordentlich ein. Er erhielt hierfür von Keip ein Sonderlob. „Nicht nur wegen seiner elf Tore hat Felix seine Sache sehr gut gemacht.“

Einmal fünf Tore in Front liegend, ließ Bendorf dann auch nichts mehr anbrennen. Dafür war Rhein-Nette zu harmlos. Keip: „Hätten wir richtig gut gespielt, dann wäre es deutlicher ausgegangen. Aber endlich haben wir den ersten Heimsieg errungen.“

TS Bendorf: Hemmerle, Knoll, Miscker – Ley (11), Ramb (7), Hopfner (6/4), Hofmann (4), Münzer (3), Hoffend (2), Daun, Honekamp, Manns, Schröder.

HB Mülheim-Urmitz II – TV Bitburg 39:38 (23:20)

Als Lukas Helf zwei Sekunden vor Spielende den Deckel zugunsten der Gastgeber auf die Partie setzte, gab es kein Halten mehr und alle stürzten sich auf den Siegtorschützen. Sein listiger Wurf von der Außenposition war das finale Furioso in einer mitreißenden Partie, in der sich beide Mannschaften nichts schenkten und die gegnerischen Abwehrreihen immer wieder in die Bredouille brachten.

Bitburg verstand es, mit seinen Routiniers immer wieder die HB-Defensive zu knacken – und so führten die Gäste ab dem 4:3 längere Zeit und legten beim 12:8 gar vier Tore vor. Doch die Mülheimer Mannschaft von Trainer Hansi Schmidt hatte dann im Angriff immer wieder eigene Lösungen parat und kompensierte damit Defensivschwächen. Beim 15:14 drehte HB den Spielstand erstmals wieder und setzte sich bis zur Pause auf drei Tore ab.

Schmidt änderte zur Pause die Defensivausrichtung leicht ab. Nun kam sein Team zu leichten Ballgewinnen und zog binnen zwei Minuten auf 26:20 davon. Bis zum 31:27 sah es so aus, als ob sich Mülheim Bitburg jetzt vom Leib halten könne. Doch weit gefehlt. Durch eine kurze Phase unkonzentrierter Würfe und Anspiele verhalfen die Gastgeber den Gästen wieder in die Spur. Die kamen dann von 37:34 (56.) wieder heran und per Siebenmeter gar acht Sekunden vor Schluss zum Ausgleich.

Schmidt zog umgehend die Grüne Karte, nahm den Torwart raus und besprach den letzten Angriff. Sein Team setzte die Vorgabe um, und Helf traf zum glücklichen Endstand. Sehr zur Freude seines Trainers, der sagte: „Wir hatten mehrmals die Chance, den Sack zuzumachen, haben aber mit eigenen Fehlern den Gegner trotz ständiger Führung in der zweiten Hälfte im Spiel gehalten. Am Ende war es ein glücklicher, aber nicht unverdienter Last-minute-Sieg, für den ich den Jungs ein großes Kompliment ausspreche.“

HB Mülheim-Urmitz II: Haas, Hofstetter, Stumpf – Rieder (9/1), Wendling (7/1), Boos (6), L. Helf (6), Nohner (4), M. Helf (3), Bauer (2), Oster (2), Kohlhaas, Schmitz.