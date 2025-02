Abstieg hängt von HSG ab Bendorf wird Hunsrück in Aufstiegsrunde Daumen drücken 21.02.2025, 16:16 Uhr

i Leon Kaltenmorgen, Torwart der HSG Kastellaun/Simmern II, ist ein Garant dafür, dass die Regionalliga-Reserve in der Oberliga den Klassenverbleib fast sicher hat. B&P Schmitt

Am Samstag sind sie noch Gegner in der Oberliga, Anfang Mai wird die Turnerschaft Bendorf der größte Fan der HSG Hunsrück sein. Denn nur, wenn Hunsrück die Aufstiegsrunde meistert, bleibt Bendorf in der Oberliga.

In der Handball-Oberliga steht der 18. und damit fünftletzte Spieltag an:Turnerschaft Bendorf – HSG Hunsrück (Sa., 19 Uhr). Der Tabellenvorletzte Bendorf, der in dieser Saison nur bei Null-Punkte-Schlusslicht Rhein-Nette und am zweiten Spieltag bei Kastellaun II gewann, dürfte gegen den klaren Spitzenreiter aus Irmenach und Gösenroth auf verlorenem Posten stehen.

