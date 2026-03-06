Top-Spiel in Simmern: Der Tabellenfünfte HSG Kastellaun empfängt am Samstag um 20 Uhr den Zweiten SV Zweibrücken. Das Kastellaun/Simmerner Trainerteam wird sich in der kommenden Saison verändern.
Fällt die Entscheidung im Kampf um die Meisterschaft in der Handball-Regionalliga Südwest am Samstag (20 Uhr) in Simmern? Verliert der Tabellenzweite SV Zweibrücken (31:5 Punkte) beim Fünften HSG Kastellaun/Simmern (22:16 Punkte), dann können die Westpfälzer dem Tabellenführer HV Vallendar (35:3 Zähler) eigentlich schon zur Meisterschaft gratulieren.