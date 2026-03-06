HSG Kastellaun/Simmern Ben Stemann wird Mirza Cehajics Co-Trainer Michael Bongard 06.03.2026, 10:51 Uhr

i Wie beim 34:29 vor zwei Wochen gegen Mülheim-Urmitz trägt die HSG Kastellaun/Simmern um Torjäger Kilian Kötz (am Ball) auch am Samstag (20 Uhr) ihr Heimspiel in der Simmerner Halle der Realschule plus aus. Zu Gast beim Tabellenfünften HSG ist der Tabellenzweite SV Zweibrücken. B&P Schmitt

Top-Spiel in Simmern: Der Tabellenfünfte HSG Kastellaun empfängt am Samstag um 20 Uhr den Zweiten SV Zweibrücken. Das Kastellaun/Simmerner Trainerteam wird sich in der kommenden Saison verändern.

Fällt die Entscheidung im Kampf um die Meisterschaft in der Handball-Regionalliga Südwest am Samstag (20 Uhr) in Simmern? Verliert der Tabellenzweite SV Zweibrücken (31:5 Punkte) beim Fünften HSG Kastellaun/Simmern (22:16 Punkte), dann können die Westpfälzer dem Tabellenführer HV Vallendar (35:3 Zähler) eigentlich schon zur Meisterschaft gratulieren.







Artikel teilen

Artikel teilen