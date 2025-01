Hunsrück gegen Südpfalz Tiger Ben Maouia macht Zukunft von Personalsituation abhängig 17.01.2025, 15:23 Uhr

i Geht Maouia ben Maouia in sein drittes Jahr als Trainer des Frauen-Regionalligisten HSG Hunsrück? Die Frage kann er noch nicht beantworten, denn seine Zukunft hängt auch von der Entwicklung der Personalsituation bei den Irmenach/Gösenrotherinnen ab. Dennis Irmiter

Die HSG Hunsrück ist nur Mittelmaß in der Regionalliga der Frauen, bei einer Niederlage gegen die Südpfalz Tiger Ottersheim würde die HSG sogar auf Rang acht abrutschen. Die Zukunft von Trainer Maouia ben Maouia ist noch nicht geklärt.

Jahresauftakt für die HSG Hunsrück in der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen: In Sohren empfängt der Tabellensiebte aus Irmenach und Gösenroth (10:14 Punkte) am Samstag um 19.30 Uhr den unmittelbaren Verfolger Südpfalz Tiger aus Ottersheim (9:13 Punkte).

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen