Neuigkeiten bei der HSG Hunsrück vor dem vorletzten Spieltag in der Handball-Regionalliga der Frauen und dem Gastspiel der Irmenach/Gösenrotherinnen am Sonntag (18 Uhr) in Mombach bei der FSG Bodenheim/Gonsenheim/Schott Mainz: Trainer Maouia ben Maouia hat seinen Vertrag verlängert, zudem darf er als Neuzugänge zwei Rückkehrerinnen ab Sommer begrüßen.

Ben Maouia geht in seine zweite Saison als Coach bei der HSG Hunsrück, die als Tabellensechste (16:20 Punkte) eine durchwachsene Saison spielt, auch weil der Kader nicht breit genug ist. Das monierte ben Maouia mehrmals und machte sich seine Gedanken. Nun hat er verkündet, dass er bleibt. Mit rein in die Entscheidung haben auch zwei Neuzugänge gespielt. „Sie verbessern natürlich unsere personelle Lage“, sagt der Trainer.

i Die Horbrucherin Helen Schieke (am Ball) kehrt nach zehn Jahren bei der HSG Wittlich im Sommer zur HSG Hunsrück zurück. Thomas Prenosil

Mit „sie“ sind Linksaußen Meike Frank und Rückraumakteurin Helen Schieke gemeint. Frank, Schwester von Vorständlerin Annika Greis, kehrt nach fünf Jahren bei Regionalliga-Rivale HSG Wittlich in den Hunsrück zurück. Schieke, die aus Horbruch stammt, trug sogar zehn Jahre das Wittlicher Trikot. Ben Maouia freut sich auf zwei erfahrene Kräfte: „Helen wird im Rückraum und im Mittelblock eine große Verstärkung sein, Meike wird mit ihrer Schnelligkeit und Torgefährlichkeit uns im Angriff sehr helfen, zudem ist sie eine starke Abwehrspielerin.“ Bei den zwei Neuen soll es nicht bleiben. „Wir sind an ein paar Mädels dran“, sagt ben Maouia, der sich eine Kreisläuferin (Lara Schug tritt kürzer) und eine weitere Rückraumspielerin wünscht: „Auf den beiden Positionen ist der Bedarf noch groß.“

Zum Auswärtsspiel in Mombach: Gegen Bodenheim gab es in der Hinrunde beim 22:31 die höchste Heimpleite. Trotzdem steht der Sechste Hunsrück noch einen Platz und drei Punkte besser da als der Siebte Bodenheim. Am Donnerstag streute ben Maouia in Kleinich noch ein Trainingsspiel ein: Gegen die bereits als Zweitliga-Absteigerin feststehende TSG Mainz-Bretzenheim gab es eine Niederlage mit zehn Toren Differenz.