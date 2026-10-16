Drei Wochen musste sich Maouia ben Maouia über die mehr als überraschende Niederlage in Oberthal ärgern: Sorgt sein Frauen-Regionalligist HSG Hunsrück im Heimspiel am Sonntag in Sohren gegen Mundenheim wieder für bessere Stimmung beim Trainer?
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Nach drei Wochen Pause in der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen geht es für die HSG Hunsrück am Sonntag (17 Uhr) in Sohren mit einem Verfolgerduell weiter: Der Tabellenvierte aus Irmenach und Gösenroth (4:4 Punkte) hat Heimrecht gegen den Dritten VTV Mundenheim (6:2 Zähler).