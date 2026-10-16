HSG Hunsrück ben Maouia ärgert sich immer noch über Oberthal-Pleite Michael Bongard 16.10.2026, 12:47 Uhr

i Trainer Maouia ben Maouia fordert von seiner HSG Hunsrück eine Leistungssteigerung im Heimspiel am Sonntag (17 Uhr) in Sohren gegen die VTV Mundenheim. Über die Pleite in Oberthal vor drei Wochen ärgert sich ben Maouia immer noch. Holger Teusch

Drei Wochen musste sich Maouia ben Maouia über die mehr als überraschende Niederlage in Oberthal ärgern: Sorgt sein Frauen-Regionalligist HSG Hunsrück im Heimspiel am Sonntag in Sohren gegen Mundenheim wieder für bessere Stimmung beim Trainer?

Nach drei Wochen Pause in der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen geht es für die HSG Hunsrück am Sonntag (17 Uhr) in Sohren mit einem Verfolgerduell weiter: Der Tabellenvierte aus Irmenach und Gösenroth (4:4 Punkte) hat Heimrecht gegen den Dritten VTV Mundenheim (6:2 Zähler).







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