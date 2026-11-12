TVBE bei Vallendars „Zwoter“ Beim Seriensieger muss für die Bad Emser alles passen Stefan Nink 12.11.2026, 09:49 Uhr

i Ein stressiger Samstag liegt vor Jannis Dalkner (am Ball): Zunächst gastiert er mit dem ältesten Nachwuchs in Daun, dann geht’s über die A48 zum Spiel der Herren bei der Vallendarer Reserve. Andreas Hergenhahn

4:10 Zähler sind nicht das, was sich die Handballer des TV Bad Ems für das erste Saison-Drittel vorgestellt hatten. Der Weg zurück in mittlere Gefilde der Tabelle ist steinig. Als nächste (hohe) Hürde ist der HV Vallendar II aus dem Weg zu räumen.

„Da kommt ein richtiges Brett auf und zu. Bei uns muss schon viel zusammenpassen, um etwas von dort mitnehmen zu können.“ Andreas Klute, der gemeinsam mit Martina Noll für die Oberliga-Handballer des Turnvereins 1861 Bad Ems verantwortlich zeichnet, begibt sich am Samstag mit einer gehörigen Portion Respekt auf den Mallendarer Berg.







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