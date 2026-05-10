Handball-Oberliga Beim Heim-Ausstand macht es Holzheim viel zu spannend René Weiss 10.05.2026, 09:43 Uhr

i Simon Giebenhain warf mit seinern Kumpels alles in die Waagschale, um mit Trainer Dominik Jung und den scheidenden Mitspielern zum Abschluss der Runde einen Heimsieg gegen die TSG Oberursel mit den treuen Anhängern feiern zu können. Andreas Hergenhahn

Das Optimum herausgeholt: Der TuS Holzheim hat beim letztlich viel zu knapp ausgefallenen 35:34 gegen die TSG Oberursel die respektable Vizemeisterschaft bereits vor dem letzten Auftritt der Saison unter Dach und Fach gebracht.

Nach dem Aufstieg in die Regionalliga vor zwei Jahren erreichte der TuS Holzheim am Samstagabend im Diezer Sportzentrum Feierstufe zwei. „Vizemeister, Vizemeister, hey, hey“, jubelte das Team des Handball-Oberligisten nach dem 35:34 (17:15)-Sieg im letzten Heimspiel der Saison gegen die TSG Oberursel.







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