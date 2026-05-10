Das Optimum herausgeholt: Der TuS Holzheim hat beim letztlich viel zu knapp ausgefallenen 35:34 gegen die TSG Oberursel die respektable Vizemeisterschaft bereits vor dem letzten Auftritt der Saison unter Dach und Fach gebracht.
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Nach dem Aufstieg in die Regionalliga vor zwei Jahren erreichte der TuS Holzheim am Samstagabend im Diezer Sportzentrum Feierstufe zwei. „Vizemeister, Vizemeister, hey, hey“, jubelte das Team des Handball-Oberligisten nach dem 35:34 (17:15)-Sieg im letzten Heimspiel der Saison gegen die TSG Oberursel.