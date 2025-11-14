Weibern spielt im Hunsrück Bei Welling steht die Abwehrarbeit im Mittelpunkt Harry Traubenkraut 14.11.2025, 11:50 Uhr

i So schön freispielen würden sich Louis Hilger (am Ball) und der TuS Weibern auch gern beim Gastspiel bei der HSG Kastellaun/Simmern II. Jörg Niebergall

Es ist eine wichtige Phase für die Handballer aus Weibern und Welling, die beide in der Oberliga abstiegsgefährdet sind und nun, der TuS auswärts und der TVW zu Hause, am liebsten punkten würden.

Am 9. Spieltag der Handball-Oberliga steht für den TuS Weibern ein enorm wichtiges Spiel auf dem Programm. Auch der TV Welling steht vor einer richtungsweisenden Aufgabe. HSG Kastellaun/Simmern II – TuS Weibern (Sa., 19.30 Uhr) Nachdem Weibern im Kellerduell gegen Trier den ersten Saisonsieg eingefahren hat, gäbe es für das Team von Tobias Arenz nun kaum einen besseren Zeitpunkt, um nachzulegen.







Artikel teilen

Artikel teilen