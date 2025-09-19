Wichtige Partie bei MJC Trier Bei Kastellaun II herrscht schon Alarmstimmung 19.09.2025, 14:49 Uhr

In der Oberliga steht am dritten Spieltag schon ein Topspiel zwischen Wittlich und dem HC Koblenz an. Der andere Titelfavorit HSG Hunsrück hat ein vermeintlich leichtes Heimspiel gegen den TuS Weibern.

Es ist erst der dritte Spieltag in der Handball-Oberliga, aber für die HSG Kastellaun/Simmern II steht schon eine ganz wichtige Partie an.MJC Trier – HSG Kastellaun/Simmern II (Sa., 19.30 Uhr). Kastellaun/Simmern II ist Letzter mit 0:4 Punkten und hat zudem die Hypothek des Punktabzugs wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls.







