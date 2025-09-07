Klare Niederlage zum Auftakt für die HSG Kastellaun/Simmern II: In der Handball-Oberliga unterlag die HSG-Reserve beim TuS Daun mit 24:32 (11:17).

Kastellauns Trainer Max Wetstein hatte eigentlich ein gutes Gefühl vor Trip nach Daun. Aber schnell war klar, dass die Partie in der Eifel kein gutes Ende nehmen würde. Bis auf Michel Kaltenmorgen (acht Treffer) ging den Gästen jegliche Torgefahr ab, Linkshänder Lewin Rickus warf zwar fünf Tore, verwarf aber auch drei Siebenmeter. Daun hatte keine Probleme, Torjäger Jannis Willems netzte zehnmal, auch Oldie Pat Brümmer war mit sieben Treffern von den jungen Kastellaunern nicht zu bändigen. Über 13:9 (21.) und 22:14 (42.) kam Daun zum klaren 32:24-Erfolg. Am Sonntag (17 Uhr) hat Kastellaun II an Spieltag zwei Heimrecht gegen Bitburg.

Kastellaun II: L. Kaltenmorgen, Zirwes – Milan Wetstein (2), Hummes, Kraft (1), Schneiders (2), Rickus (5/1), Müller (1), N. Wetstein, Gewehr, M. Kaltenmorgen (8/2), Friedt (3), Adams (2), Hild, P. Hassley.