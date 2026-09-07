Zwei Disqualifikationen, reihenweise vergebene Chancen und ein Goalgetter, der sich frei entfalten konnte: Es war einiges gebacken in der Auftaktpartie der HSG Nahe-Glan in Gonsenheim.
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Der Auftakt in die Verbandsliga verlief nicht nach Plan für die Handballer der HSG Nahe-Glan. Schuld war „ein Gesamtpaket an Einflüssen, die nicht gepasst haben“, wie es HSG-Trainer Mark Bertram umschrieb. Heraus kam eine Niederlage beim HC Gonsenheim, die mit 29:35 (14:16) deutlicher ausfiel, als das Spiel über weite Strecken gewesen war.