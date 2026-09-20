Sie peilten nach dem hohen Auftaktsieg in Sindlingen ein gelungenes Heimdebüt an. Dann erwies sich allerdings die gut besetzte HSG Goldstein/Schwanheim beim 14:32 für die Handballerinnen des TuS Holzheim als eine Nummer zu groß.
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Auf verlorenem Posten standen die Handballerinnen des TuS Holzheim bei ihrem Heimdebüt in der Bezirksoberliga gegen die HSG Goldstein/Schwanheim. Die Kombinierten aus Frankfurt deklassierten die Ardeckerinnen mit 32:14 (14:7) und wischten die Startniederlage gegen die Oberurseler Reserve weg, die der nächste Gastgeber der Holzheimerinnen ist.