14:32 gegen HSG Goldstein Bei der Heimpremiere gibt’s ein Debakel für Jens Steckels Frauen Stefan Nink 20.09.2026, 09:30 Uhr

i Hannah Würz traf für die Frauen des TuS Holzheim bei der 14:32-Schlappe gegen die HSG Goldstein/Schwanheim fünfmal ins Schwarze. Andreas Hergenhahn

Sie peilten nach dem hohen Auftaktsieg in Sindlingen ein gelungenes Heimdebüt an. Dann erwies sich allerdings die gut besetzte HSG Goldstein/Schwanheim beim 14:32 für die Handballerinnen des TuS Holzheim als eine Nummer zu groß.

Auf verlorenem Posten standen die Handballerinnen des TuS Holzheim bei ihrem Heimdebüt in der Bezirksoberliga gegen die HSG Goldstein/Schwanheim. Die Kombinierten aus Frankfurt deklassierten die Ardeckerinnen mit 32:14 (14:7) und wischten die Startniederlage gegen die Oberurseler Reserve weg, die der nächste Gastgeber der Holzheimerinnen ist.







Artikel teilen

Artikel teilen