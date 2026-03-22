Im Kampf gegen den drohenden Abstieg aus der Bezirksoberliga zählt für die Handballer des TuS Holzheim II jeder Punkt. Einen überraschenden Zähler holte das Team zwar in Bad Soden, aber restlos zufrieden waren die Ardecker damit irgendwie nicht.

„Nach Auszeit und Ballbesitz 30 Sekunden vor der Sirene und der Möglichkeit das Spiel zu drehen, schaue ich auch etwas skeptisch auf das Unentschieden.

Wenn man als Team, das wie die Reserve des TuS Holzheim in der Handball-Bezirksoberliga um den Klassenverbleib kämpft, beim Tabellenfünften einen Zähler ergattert, dann sollte das eigentlich für zufriedene Mienen sorgen.