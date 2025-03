Es gibt so Tage, an denen einfach alles rund läuft. Und einen solchen erwischte die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler beim Nachholspiel in Rheinbrohl gegen die HSG Römerwall. Die Kombinierten von Rhein und Ahr bestimmten das Geschehen in der Römerwaldhalle und setzten sich klar mit 30:21 (13:6) durch.

„So etwas erlebt man wirklich selten. Aber so ein wenig hatte es sich angedeutet. Schon das Training am Montag war sehr konzentriert. Die Mannschaft wollte diesen Erfolg einfach“, versuchte HSG-Spielertrainer Daniel Enke eine Erklärung der mit Abstand besten Saisonleistung zu finden.

„Egal, was wir gemacht haben, wen wir gebracht haben, es hat auf jeden Fall einfach funktioniert.“

Der Sinziger Spielertrainer Daniel Enke

So ganz konnte Enke das Geschehen noch gar nicht einordnen. „Egal, was wir gemacht haben, wen wir gebracht haben, es hat auf jeden Fall einfach funktioniert.“ Die starke Vorstellung vor einer immer ruhiger werdenden Kulisse fußte auf einer außergewöhnlich starken Torhüterleistung des Ex-Römerwallers Kevin Weiß. „Er hat sich das “Weiße-Wand-Kostüm„ angezogen wurde zwischenzeitlich schon gescherzt“, berichtete Enke.

Weiß verriegelte das Tor in der ersten Halbzeit fast völlig. Es mutete fast etwas absurd an, aber nach 27 Spielminuten hatten die Gastgeber Weiß erst vier Mal überwunden. „Und nach der Halbzeit hat er und wir einfach weiter gemacht. Wie gesagt, es lief einfach“, freute sich Enke.

Zum Abschluss Heimspiel gegen Meister Vallendar

Auf eine ähnlich starke Vorstellung hofft Sinzig nun noch im letzten Heimspiel, am Samstag (19.30 Uhr) gegen Meister HV Vallendar II, der Saison, im wahrscheinlich letzten Heimspiel einer HSG-Männermannschaft für längere Zeit. Der personell bedingte Rückzug der HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler scheint nicht mehr abzuwenden zu sein. „Nach so einer Leistung fällt der Abschied natürlich noch einmal schwerer. Gerne würden wir ein weiteres Mal so ein Spiel abliefern. Aber gegen den verlustpunktfreien Meister wird es eine riesige Herausforderung“, weiß Enke.

HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler: Krupp, Weiß; Schnur (4), Masurczak, Rolser (4), Kleiner (1), Orth (5), Ostgathe (6), Enke, Weingärtner (3), Breitbach (1), Vorst (6), Arzdorf.