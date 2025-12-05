HSG Hunsrück Bänderriss im Fuß: Jona Conrath fällt bis Januar aus Michael Bongard 05.12.2025, 15:03 Uhr

i Die HSG Hunsrück muss auf ihren besten Torschützen Jona Conrath (beim Wurf) in den letzten Spielen vor der Weihnachtspause verzichten. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Der Blick auf den letzten Hinrundenspieltag in der Oberliga – aus Sicht der HSG Hunsrück und der HSG Kastellaun/Simmern II:

Der letzte Spieltag in der Hinrunde steht in der Handball-Oberliga an. Es ist nicht der letzte Spieltag des Jahres, der folgt am kommenden Wochenende – auch dann ohne Jona Conrath.TV Bitburg – HSG Hunsrück (Sa., 17 Uhr). Beim 35:27 im Verfolgerduell und Nachholspiel gegen den Dritten HC Koblenz musste Jona Conrath, seit Jahren der beste Irmenach/Gösenrother Torschütze, schon nach wenigen Minuten verletzt raus.







Artikel teilen

Artikel teilen