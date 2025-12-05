Bänderriss im Fuß: Jona Conrath fällt bis Januar aus 

Der Blick auf den letzten Hinrundenspieltag in der Oberliga – aus Sicht der HSG Hunsrück und der HSG Kastellaun/Simmern II:
Lesezeit 1 Minute
Der letzte Spieltag in der Hinrunde steht in der Handball-Oberliga an. Es ist nicht der letzte Spieltag des Jahres, der folgt am kommenden Wochenende – auch dann ohne Jona Conrath.TV Bitburg – HSG Hunsrück (Sa., 17 Uhr). Beim 35:27 im Verfolgerduell und Nachholspiel gegen den Dritten HC Koblenz musste Jona Conrath, seit Jahren der beste Irmenach/Gösenrother Torschütze, schon nach wenigen Minuten verletzt raus.