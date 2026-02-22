Handball-Oberliga Bad Emser werden in Trier erst spät wach Stefan Nink 22.02.2026, 13:44 Uhr

i Symbolbild dpa

36 Tore müssen in einem Handballspiel im Normalfall reichen, um als Sieger vom Platz zu gehen. Beim Bad Emser Oberliga-Gastspiel in Trier war das anders. Am Ende mussten die Kurstädter heilfroh sein, überhaupt einen Punkt mitnehmen zu dürfen.

Bei den eher in die Kategorie „Pflichtaufgabe“ fallenden Begegnungen gegen die Kellerkinder der rheinländischen Oberliga tun sich die Handballer des TV 1881 Bad Ems heuer ungemein schwer. Nachdem die Kurstädter zum Start in die Saison beim TuS Weibern (20:20) und später auch zuhause gegen Aufsteiger DJK/MJC Trier (28:28) nicht über Punkteteilungen hinausgekommen waren, reichte es für das von Andreas Klute und Martina Noll betreute Team von der ...







