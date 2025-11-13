Handball-Oberliga Bad Emser vertrauen im Lärm auf ihre Zeichensprache 13.11.2025, 10:25 Uhr

i Der junge Oliver Noll (am Ball) zeichnet beim TV Bad Ems in erster Linie für die Spielsteuerung verantwortlich. Zudem ist der Mittelmann noch recht torgefährlich. Andreas Hergenhahn

Kann sich der TV Bad Ems in der Spitzengruppe der Handball-Oberliga festbeißen? Das Gastspiel auf dem heißen Pflaster in Welling wird Aufschluss darüber geben, ob die Kurstädter weiter die Rolle des Hechtes im Karpfenteich spielen können.

Nach nunmehr fünf Partien ohne Niederlage, in denen 9:1 Punkte geholt wurden, sind die Handballer des TV Bad Ems in der rheinländischen Oberliga auf einem guten Weg sich fern der Gefahrenzone einzunisten. Das Team aus der Kurstadt hat nach der 31:41-Niederlage gegen den nach acht Begegnungen noch immer verlustpunktfreien Titelaspiranten HSG Wittlich kontinuierlich gepunktet und sich in die erweiterte Spitzengruppe geschlichen.







