37:32-Sieg in Bendorf Bad Emser starten mit Vollgas in den Testspiel-Reigen Stefan Nink 16.08.2026, 12:51 Uhr

i Youngster Oliver Noll (am Ball) drückte der Partie bei der Turnerschaft Bendorf seinen Stempel auf. Andreas Hergenhahn

Nach den Plätzen 7 und 4 in den Vorjahren trauen Kenner der Szene den Handballern des TV Bad Ems zu, mit gereiften Talenten und einer eingespielten Einheit in die Spitzengruppe der Oberliga vorzustoßen. Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren...

Es ließ sich ganz gut an, als die Handballer des TV Bad Ems erstmals in der laufenden Vorbereitung auf die am 11. September mit dem Auswärtsspiel beim TV Welling beginnende neue Oberliga-Runde erstmals den Ball in Händen hielten: Beim Testspiel beim benachbarten Verbandsligisten Turnerschaft Bendorf zeigten die Kurstädter zur Freude ihres Trainergespanns Andreas Klute und Martina Noll nicht nur gute Ansätze, sondern belohnten sich für ihren ...







Artikel teilen

Artikel teilen