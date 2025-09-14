Wie im Vorjahr dürfte die Punktejagd für die Oberliga-Handballerinnen des TV Bad Ems recht mühsam werden. Nach der zweiten Niederlage im zweiten Saisonspiel sind die Kurstädterinnen bereits am Tabellenende angekommen.

Gute Ansätze sah Frank Schaust, der sich in Vertretung des erkrankten etatmäßigen Trainers Ralf Kern zusammen mit Simon Berges um die Handballerinnen des TV Bad Ems kümmert, bei der 21:30 (10:16)-Heimniederlage der Kurstädterinnen gegen die Regionalliga-Reserve der HSG Wittlich.

„Das sah spielerisch phasenweise schon ganz gut aus. Wir konnten gegenüber dem Weibern-Spiel einige Baustellen schließen“, so Schaust, dessen Team nach ordentlichem Beginn mit einem 0:5-Lauf zwar früh ins Hintertreffen geriet. Die Ladys in den grünen Trikots ließen sich aber nicht einschüchtern, schafften beim 7:10 wieder den Anschluss.

„Wir kamen insgesamt nicht wie gewünscht ins Tempo, weil wir nicht schnell genug umschalteten.“

TVBE-Trainer Frank Schaust

Die Wittlicherinnen aber schalteten nach dem 9:11 wieder in einen höheren Gang und hatten sich beim Gang in die Halbzeitpause beim 16:10 wieder einen komfortabel anmutenden Vorsprung herausgeworfen. „Wir kamen insgesamt nicht wie gewünscht ins Tempo, weil wir nicht schnell genug umschalteten und so die Wittlicher Deckung nicht wirklich überraschen konnten“, analysierte Frank Schaust. „Wir waren zudem oft zu dicht an der Abwehr der HSG dran und konnten uns nicht durchsetzen.“

Wo der Schuh bei den überwiegend sehr jungen Bad Enserinnen weiter am meisten drückt, zeigte sich im zweiten Durchgang. Die HSG hielt das Tempo hoch, bei den TVBE-Ladys hingegen wurde die Luft zunehmend dünner, zumal Maja Schmidt, die treffsicherste Schützin der Einheimischen, nahezu durchspielte und ihr Verschnaufpausen fehlten. So war eben nicht mehr drin als Lob für positive Ansätze...

TV Bad Ems: Schoon, E. Horbach – Lorenz, Kutting (1), Wagner (1), P. Schmidt (2), Schilbach (2), Pfeffer (4/2), M. Schmidt (7/3), Draganovic (4), Reinecke, Pohlmann, Kern.

Schiedsrichter: Torsten Dötsch (TV Bassenheim).

Siebenmeter: 6/5 : 6/4.

Strafzeiten: 2:1.

Spielfilm: 2:2 (4.), 2:7 (7.), 7:10 (16.), 10:16 (30.) – 12:20 (39.), 15:20 (44.), 16:25 (51.), 19:29 (57.), 21:30 (60.).

Zuschauer: 70.

Nächste Aufgabe für den TV Bad Ems: am Sonntag, 17 Uhr, bei der HSG Kastellaun-Simmern.