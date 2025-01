Kantersieg gegen Bassenheim Bad Emser Frauen ziehen ins Pokal-Final-Four ein René Weiss 13.01.2025, 16:09 Uhr

i Symbolbild dpa

Wenn an Ostern der in einem Final-Four der Rheinlandpokal der Handballerinnen entschieden wird, ist auch der TV Bad Ems mit dabei. Der Rheinlandligist qualifizierte sich mit einem Kantersieg für die Endrunde.

In der Oberliga hängen die Trauben für die Aufsteiger TV Bad Ems in dieser Saison zu hoch, aber im Rheinlandpokal-Wettbewerb haben die Handballerinnen von der Silberau ihre Heimat gefunden und die Erfolgssträhne fortgesetzt. Durch einen 49:15 (27:9)-Kantersieg über den TV Bassenheim qualifizierte sich der TVBE für das Final-Four-Endturnier, das am Ostermontag ausgespielt werden soll.

