Handball-Oberliga Frauen Bad Emser Frauen werden die Rote Laterne nicht los Stefan Nink 19.04.2026, 12:46 Uhr

i Symbolbild dpa

Als Oberliga-Schlusslicht kommen die Handballerinnen des TV Bad Ems nach der 28:29 (11:15)-Niederlage beim Drittletzten Sportfreunde Neustadt über die Ziellinie. Ob der TVBE letztlich runter in die Bezirksoberliga muss, wird sich noch weisen.

Die letzte Chance, die Rote Laterne in der Handball-Oberliga doch noch loszuwerden, haben die Frauen des TV Bad Ems liegen lassen. Nach der 28:29 (11:15)-Niederlage beim Drittletzten Sportfreunde Neustadt schließen die Kurstädterinnen die Runde als Tabellenletzte ab.







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